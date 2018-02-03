Анна Шульгина дочь певицы Валерии рассказала пользователям, что сильно заболела гриппом

Дочь популярной исполнительницы Валерии является активным участником социальных сетей и с завидной регулярностью радует своих читателей новыми снимками из своей молодежной жизни. А своим последним фото девушка слишком заинтриговала своих подписчиков.Дочь Валерии Анна Шульгина творческая личность, ее можно увидеть на всевозможных музыкальных телеканалах. Но большинство людей ассоциируют девушку с известной мамой.Совсем недавно Анна раскрыла пользователям интернета некоторые признания из своей жизни, чем моментально вызвала активные обсуждения среди подписчиков. Дочь Валерии поделилась, что заболела. Читатели сразу начали беспокоиться за девушку, но позже, когда открылись детали, то все успокоились. Девушка просто сильно простыла.Анна выставила на своей страничке в интернете новый фотоснимок, на котором она позирует лежа на полу в майке, шортах, куртке, сапогах и немного приспущенных очках на лице. А под фотографией она пожелала всем своим близким и друзьям сил и крепкого здоровья.