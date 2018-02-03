Нелли Ермолаева злится, когда подписчики спрашивают её о сроках беременности

Периметр девушка покинула уже давно, однако фанаты даже после её ухода из проекта продолжают интересоваться её жизнью. Когда Нелли сообщила о беременности, интерес к её персоне только усилился. Фанаты не могут дождаться, когда молодая женщина уже родит.Ранее Ермолаева сообщила, что отправилась в Майами (США), где собирается рожать. На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой позирует на борту самолёта.Подписчики закидали звезду телешоу "Дом-2" вопросами по поводу сроков беременности, что очень сильно раздражает Нелли. По её словам, все прекрасно известно, что беременность длится 9 месяцев, поэтому удивляется, когда раз за разом её спрашивают одно и то же.Ермолаева добавила, что с установленными сроками у неё всё в полном порядке, поэтому призывает народ к терпению, ведь в любом случае остаётся ждать совсем мало.