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Хейтеры редактируют фото Евгении Феофилактовой, делая её толстой и некрасивой
Бывшая участница скандального проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова решила прокомментировать появившиеся фото в Сети, на которых она предстала в не очень выгодном свете.

На кадрах, о которых идёт речь, Евгения выглядит довольно полной и без талии, совсем не такой, какой показывается людям на своей странице в социальной сети Instagram. Можно было бы оставить всё как есть, однако она поступила по-другому, решив восстановить своё доброе имя.

Хейтеры редактируют фото Евгении Феофилактовой, делая её толстой и некрасивой

Феофилактова рассказала, что подобные фотографии - дело рук антифанатов, которые пытаются навредить телезвезде любыми доступными методами. Так, по словам Евгении, хейтеры обрабатывают её снимки фоторедакторами в таком формате, чтобы выставить её менее привлекательной.

Можно подумать, что Феофилактова говорит правду, и она, действительно, стала жертвой деятельности хитрых и жестоких антифанатов, но есть люди, которые видели её в жизни. Многие говорят, что Евгения выглядит совсем не так, как в Instagram, ведь она правда достаточно крупная дама, да и проблемы с талией у неё имеются.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:01
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