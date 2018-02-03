Хейтеры редактируют фото Евгении Феофилактовой, делая её толстой и некрасивой

На кадрах, о которых идёт речь, Евгения выглядит довольно полной и без талии, совсем не такой, какой показывается людям на своей странице в социальной сети Instagram. Можно было бы оставить всё как есть, однако она поступила по-другому, решив восстановить своё доброе имя.Феофилактова рассказала, что подобные фотографии - дело рук антифанатов, которые пытаются навредить телезвезде любыми доступными методами. Так, по словам Евгении, хейтеры обрабатывают её снимки фоторедакторами в таком формате, чтобы выставить её менее привлекательной.Можно подумать, что Феофилактова говорит правду, и она, действительно, стала жертвой деятельности хитрых и жестоких антифанатов, но есть люди, которые видели её в жизни. Многие говорят, что Евгения выглядит совсем не так, как в Instagram, ведь она правда достаточно крупная дама, да и проблемы с талией у неё имеются.