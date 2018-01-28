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Виктория Романец помогает младшей сестре раскрутить страницу в Instagram
Виктория Романец, являющаяся весьма популярной персоной в Instagram, взялась раскручивать свою младшую сестру Антонину.

Накануне на странице бывшей участницы телешоу "Дом-2" появилась фотография девушки, которая так бы и осталась неизвестной, если бы не разъяснения Виктории. Как оказалось, это её 18-летняя сестра, занимающаяся маркетингом и продвижением своего блога в социальной сети.

Виктория Романец помогает младшей сестре раскрутить страницу в Instagram

Романец назвала девушку красоткой, кроме того, телезвезда спросила подписчиков, похожа она на родственницу или нет. Также Виктория добавила ссылку на страницу Антонину в Instagram, куда могут пройти все желающие.

Многие подписчики считают, что Виктория и Антонина действительно очень похожи, даже после того, как звезда скандальной телестройки прошла через множество пластических операций и косметических процедур, заметно изменивших её внешность.

Виктория Романец помогает младшей сестре раскрутить страницу в Instagram

На сегодняшний день аккаунт сестры Романец насчитывает 28 тысяч подписчиков. У самой же Виктории эта цифра уже перевалила за 2 миллиона.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:20
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