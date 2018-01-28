Откровенное фото Панина с женой сильно удивило пользователей Сетью
Скандально популярный актер Алексей Панин в очередной раз удивил общественность новой откровенной публикацией. Не успели фанаты нарадоваться, как артист сразу же избавился от фото.
Снимок появился в микроблоге Instagram Панина. Судя по подписи, фото было сделано ещё в 2013 году. На публикации Панин, и его жена были абсолютно голые. Скорей всего, что снимок был сделан на нудистском пляже. Пост артиста через несколько часов был удалён. Пользователи социальной сети сделали скриншот и продолжают снимок распространять в сетях.
Перед удалением фото, его успели прокомментировать более 600 раз. Не исключено, что настолько откровенная публикация вызвала удивление у большинства пользователей. Однако в Сети есть и те поклонники, которые постоянно поддерживают Алексея во всех его начинаниях.
Снимок появился в микроблоге Instagram Панина. Судя по подписи, фото было сделано ещё в 2013 году. На публикации Панин, и его жена были абсолютно голые. Скорей всего, что снимок был сделан на нудистском пляже. Пост артиста через несколько часов был удалён. Пользователи социальной сети сделали скриншот и продолжают снимок распространять в сетях.
Перед удалением фото, его успели прокомментировать более 600 раз. Не исключено, что настолько откровенная публикация вызвала удивление у большинства пользователей. Однако в Сети есть и те поклонники, которые постоянно поддерживают Алексея во всех его начинаниях.