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Откровенное фото Панина с женой сильно удивило пользователей Сетью
Скандально популярный актер Алексей Панин в очередной раз удивил общественность новой откровенной публикацией. Не успели фанаты нарадоваться, как артист сразу же избавился от фото.

Откровенное фото Панина с женой сильно удивило пользователей Сетью

Снимок появился в микроблоге Instagram Панина. Судя по подписи, фото было сделано ещё в 2013 году. На публикации Панин, и его жена были абсолютно голые. Скорей всего, что снимок был сделан на нудистском пляже. Пост артиста через несколько часов был удалён. Пользователи социальной сети сделали скриншот и продолжают снимок распространять в сетях.

Перед удалением фото, его успели прокомментировать более 600 раз. Не исключено, что настолько откровенная публикация вызвала удивление у большинства пользователей. Однако в Сети есть и те поклонники, которые постоянно поддерживают Алексея во всех его начинаниях.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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