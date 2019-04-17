Порту — Ливерпуль, 17 апреля 2019: прогноз на матч, где и когда смотреть онлайн трансляцию

Перед матчем

"Порту " - "Ливерпуль" 17 апреля 2019: по какому каналу смотреть онлайн трансляцию матча?

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Также красные не позволили соперникам получить преимущество гостевого гола. Но даже несмотря на это, "Ливерпулю" есть чего опасаться: в этом розыгрыше Лиги Чемпионов команда крайне неуверенно играет на выезде, и увезти победу им удалось лишь только с "Альянс-Арены". И наверняка португальский клуб помнит унизительное поражение прошлого года, когда перед родными трибунами они получили пять безответных мячей. Но уверенности «драконам» придаст опыт двухматчевого противостояния с "Ромой", где они после неудачи в первой битве, смогли собраться и выбить римлян из турнира. Есть что вспомнить и англичанам: Юрген Клопп на предматчевой конференции поделился своими ощущениями после того, как команда приземлилась в Португалии: «Приятно оказаться здесь снова, это навевает очень теплые чувства, ведь именно здесь начался наш путь к финалу в прошлом году».Оба наставника наградили друг друга множеством комплиментов. Сержиу Консейсау, выходивший на поле «Драгау» и как игрок, признал Ливерпуль одним из самых сильных коллективов мира, но заявил что его подопечные имеют четкий план на игру и им под силу остановить ливерпульский клуб. У «Порту» в строй вернутся капитан команды Эктор Эррера и Пепе, которые пропускали первый матч из-за перебора желтых карточек. Ворота, как обычно, будет охранять легендарный Икер Касильяс. Нападающий Мусса Марега, который в Лиге Чемпионов забивал в шести матчах подряд, наверняка сделает все, чтобы отомстить мерсисайдцем за прерванную серию.Состав «Ливерпуля» также претерпит изменения: после дисквалификации свое место на левом фланге займет шотландец Энди Робертсон, которого называют едва ли не лучшим игроком на этой позиции в Английской Премьер-лиге. Немецкий тренер подтвердил, что после длительного восстановления от травмы к игре готов Джо Гомес, а вот хорват Деян Ловрен не примет участия в матче по причине болезни. Так что скорее всего в основе выйдет привычная для последних игр пара защитников Джоэль Матип — Вирджил Ван Дайк. Вопросы по составу могут возникнуть только к тройке полузащиты, так как тренер «красных» часто чередует Наби Кейта и Фабиньо с более опытными Джеймсом Милнером и Вейналдумом.Поединок будет транслироваться на канале «Матч! Футбол 1», а также украинский телеканал «Футбол 1».Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу команды со средним коэффициентом 2,9, на ничью - 2,9, на успех "Порту" - 2,6.