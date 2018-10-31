Телеканал Дума ТВ будет освещать законотворчество





Государственная Дума ФС РФ запустила собственный телеканал «Дума ТВ». Основная платформа распространения сигнала — интернет. Телеканал доступен по адресу dumatv.ru.Современные технологии передачи сигнала TVU, которыми оснащены корреспонденты канала, позволяют в самые кратчайшие сроки сообщать обо всем, что происходит в Государственной Думе.«В целях обеспечения всестороннего информирования граждан РФ о деятельности Госдумы... учредить государственное федеральное средство массовой информации «Парламентское телевидение Государственной Думы Федерального Собрания РФ», — говорится в тексте постановления о создании государственного федерального СМИ «Парламентское телевидение Госдумы Федерального Собрания РФ».Телевидение «Дума ТВ» рассказывает о законотворческой деятельности депутатов, а также об их работе в избирательных округах.В собственной эфирной сетке канала выходят новости, эксклюзивные комментарии парламентариев на значимые общественно-политические события в России и мире.Главные итоги думской недели журналисты канала подводят в программе «Парламентский час». Она была создана по инициативе самих депутатов ГД и появилась на экранах еще в 1997 году.Наиболее значимые события за день репортеры освещают в дайджесте новостей «Дума. Главное». Программа выходит два раза в день.Разносторонний взгляд на актуальные вопросы отечественной и зарубежной политики через призму депутатского мнения — вы узнаете в программе «Дума. Мнение».Как устроена Госдума, процесс работы депутатов над законопроектами, схематично и коротко об этом — в программе в жанре инфографики «Дума. Факты».Также в сетке вещания представлена программа «Специальный репортаж» — авторский взгляд на самые актуальные темы.Что видят депутаты из окна своего личного кабинета? Какие предметы хранятся в их сейфах, какие книги они читают в свободное время? Чем занимаются парламентарии вне залов заседаний, можно узнать в программе «Дума. Кабинет».Также в эфирной сетке представлены программы «Четвертое чтение», «Прямая речь» и обзоры российской и иностранной прессы.Работа народных избранников интересует россиян с самого момента зарождения в стране парламентаризма. Стенограммы заседаний дореволюционной Государственной Думы на следующий день в полном варианте публиковались в газетах и становились известны всем интересующимся. В советское время вплоть до 1991 года гласными были собрания Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР — они транслировались в прямом радио- и телеэфире. В годы перестройки трансляции заседаний Верховного Совета опережали по рейтингам даже самые популярные телесериалы.Сегодня парламенты более 60 стран мира допускают телекамеры на свои заседания, вынося законодательную «кухню» на всеобщее обозрение. Работа парламента освещается в сводках новостей либо идёт прямая трансляция с комментариями и без. В ряде европейских стран существуют специальные парламентские кабельные каналы.Идея трансляции заседаний парламента впервые была предложена Би-би-си ещё в 1920 году, но лишь в 1985 году палата лордов допустила телевидение на свои заседания. Спустя пять лет стали транслироваться заседания палаты общин. В 1992 году был создан телеканал BBC Parliament, который освещает работу законодательной власти Великобритании и Европарламента. Он транслирует в прямом эфире и в записи заседания палаты общин и палаты лордов и парламентского избирательного комитета при парламенте Великобритании, а также заседания парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Аудитория телеканала составляет порядка 1,2 процента.В Австралии освещение работы парламента возложены на Австралийскую радиовещательную корпорацию (ABC). Она ведёт передачи с заседаний сената и палаты представителей, а также с их совместных заседаний, по радио и телевидению.Исключительное право на освещение деятельности парламента в Канаде имеет Канадская радиовещательная корпорация (CBC). Первоначально существовал отдельный канал, который транслировал заседания парламента. Из-за сокращения бюджета он прекратил работу в 1991 году. В настоящее время CBC отказалась от практики «живой» трансляции, кроме как по особым случаям, таким как тронная речь или представление нового бюджета. Но во время сессий в выпусках новостей и обзорах текущих событий широко освещается работа парламента. На радио CBC выходит передача, в которой даётся обзор тем, обсуждаемых в парламенте.В ЮАР заседания парламента транслируются в прямом эфире по национальному каналу, принадлежащему Южноафриканской радиовещательной корпорации (SABC). Репортажи из зала национального собрания занимают до восьми часов эфирного времени в неделю.