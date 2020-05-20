Алена Краснова самоизолировалась на даче Пугачевой и смотрит сериал «Великолепный век»
Алена Краснова в микроблоге в Instagram в режиме Stories показала, как проходят её вечера во время самоизоляции на бывшей даче Аллы Пугачевой. Супруга Никиты Преснякова проводит время за просмотром турецкого сериала «Великолепный век».
Ранее Алена Краснова сообщала, что предпочитает каждый вечер заниматься пробежкой. Свободное время она проводит в компании своего супруга Никиты Преснякова, который еще до введения режима социального дистанцирования отвёз избранницу за город на Истру. Там они присматривают за особняком Аллы Пугачевой. Сама Примадонна вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным и 6-летними двойняшками Гарри и Лизой проживают в подмосковной деревне Грязь. Стоит отметить, модель решила прервать вынужденную самоизоляцию ради двойного свидания.
Знаменитость совместно с близкой подругой захотела устроить пикник на природе. Они пригласили своих возлюбленных, чтобы провести время вместе. Алена Краснова не перестаёт утверждать, что дорожит отношениями с внуком Примадонны. В беседе с поклонниками супруга Никиты Преснякова рассказала, что предложение руки и сердца от музыканта стало для неё полной неожиданностью. Пара поженилась в июле 2017 года. Звёздная бабушка даже прервала свой отпуск, чтобы присутствовать на торжестве. Согласно утверждению сына Кристины Орбакайте, супруги не планируют пока обзаводиться детьми.
Ранее Алена Краснова сообщала, что предпочитает каждый вечер заниматься пробежкой. Свободное время она проводит в компании своего супруга Никиты Преснякова, который еще до введения режима социального дистанцирования отвёз избранницу за город на Истру. Там они присматривают за особняком Аллы Пугачевой. Сама Примадонна вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным и 6-летними двойняшками Гарри и Лизой проживают в подмосковной деревне Грязь. Стоит отметить, модель решила прервать вынужденную самоизоляцию ради двойного свидания.
Знаменитость совместно с близкой подругой захотела устроить пикник на природе. Они пригласили своих возлюбленных, чтобы провести время вместе. Алена Краснова не перестаёт утверждать, что дорожит отношениями с внуком Примадонны. В беседе с поклонниками супруга Никиты Преснякова рассказала, что предложение руки и сердца от музыканта стало для неё полной неожиданностью. Пара поженилась в июле 2017 года. Звёздная бабушка даже прервала свой отпуск, чтобы присутствовать на торжестве. Согласно утверждению сына Кристины Орбакайте, супруги не планируют пока обзаводиться детьми.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:30