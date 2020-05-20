Алена Краснова самоизолировалась на даче Пугачевой и смотрит сериал «Великолепный век»





Ранее Алена Краснова сообщала, что предпочитает каждый вечер заниматься пробежкой. Свободное время она проводит в компании своего супруга Никиты Преснякова, который еще до введения режима социального дистанцирования отвёз избранницу за город на Истру. Там они присматривают за особняком Аллы Пугачевой. Сама Примадонна вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным и 6-летними двойняшками Гарри и Лизой проживают в подмосковной деревне Грязь. Стоит отметить, модель решила прервать вынужденную самоизоляцию ради двойного свидания.Знаменитость совместно с близкой подругой захотела устроить пикник на природе. Они пригласили своих возлюбленных, чтобы провести время вместе. Алена Краснова не перестаёт утверждать, что дорожит отношениями с внуком Примадонны. В беседе с поклонниками супруга Никиты Преснякова рассказала, что предложение руки и сердца от музыканта стало для неё полной неожиданностью. Пара поженилась в июле 2017 года. Звёздная бабушка даже прервала свой отпуск, чтобы присутствовать на торжестве. Согласно утверждению сына Кристины Орбакайте, супруги не планируют пока обзаводиться детьми.