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В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

В США супруги, счастливо прожившие вместе 51 год, умерли от вызванных коронавирусом осложнений с разницей в шесть минут. О потере родителей сообщил их сын.
В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

«Мои родители – прекрасные люди, повлиявшие на мою жизнь. Нам было очень больно видеть их уход. 29 марта мы потеряли их обоих», - написал сын в Twitter.

72-летняя женщина и 74-летний мужчина не имели серьезных проблем со здоровьем. В марте у них диагностировали начальную форму пневмонии. Из-за астмы мать автора госпитализировали, но вскоре хуже стало его отцу, поэтому он тоже оказался в больнице. Врачи подключили обоих пациентов к аппаратам ИВЛ, но состояние продолжало ухудшаться. Родные по совету медиков согласись на отключение системы вентиляции легких и позволили пенсионерам умереть естественным путем в одной палате, передает «ФАН».

США стали страной с наибольшим числом зараженных COVID-19 – свыше 335 тыс. Число летальных исходов достигло 9500. В мире, по данным CSSE, болезнь выявлена у 1,2 млн человек.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:24

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