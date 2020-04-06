В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

«Мои родители – прекрасные люди, повлиявшие на мою жизнь. Нам было очень больно видеть их уход. 29 марта мы потеряли их обоих», - написал сын в Twitter.





72-летняя женщина и 74-летний мужчина не имели серьезных проблем со здоровьем. В марте у них диагностировали начальную форму пневмонии. Из-за астмы мать автора госпитализировали, но вскоре хуже стало его отцу, поэтому он тоже оказался в больнице. Врачи подключили обоих пациентов к аппаратам ИВЛ, но состояние продолжало ухудшаться. Родные по совету медиков согласись на отключение системы вентиляции легких и позволили пенсионерам умереть естественным путем в одной палате, передает «ФАН».США стали страной с наибольшим числом зараженных COVID-19 – свыше 335 тыс. Число летальных исходов достигло 9500. В мире, по данным CSSE, болезнь выявлена у 1,2 млн человек.