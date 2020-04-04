Представитель МИД Мария Захарова: "Оставшиеся за границей россияне получат помощь"





В собственном обращении к подписчикам Мария Захарова призналась, что не знает, проиграла страна первую битву или нет. Она задалась вопросом: “С кем мы вообще воюем: с вирусом или с самими собой”. Представительница МИДа с уверенностью заявила, что на этом пути страна не намерена бросать своих граждан, несмотря на сложности. До сих пор ведомство не получило 500 млн рублей для помощи россиянам, которые остались за границей. Работа по заявлениям начнется только после получения соответствующего распоряжения, средств и механизма их применения. Захарова подтвердила, что посольства Азии терпят большую нагрузку, но МИД готов решать гуманитарные вопросы граждан совместно с уполномоченными лицами.Мария Захарова считает, что россиянам есть о чем вспомнить в год 75-летия Второй мировой войны.