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"КиноПоиск" составил список популярных фильмов на фоне пандемии COVID-19

Карантинные меры вынуждают многих россиян обратить внимание на другие способы досуга, которые включают просмотр фильмов. Веб-сайт "КиноПоиск" составил список популярных кинокартин на фоне пандемии COVID-19.

Эксперты портала "КиноПоиск" решили проанализировать, какие фильмы интересуют россиян в последнее время. Несмотря на то, что популярностью пользуются новинки кинопроката и премьеры последних месяцев, первое место по количеству просмотров занимает драма 2011 года "Заражение". Режиссер Стивен Содерберг коснулся актуальной в нынешнее время темы: организация медиков по всему миру пытается противостоять смертельному вирусу.

Кроме прочего, соотечественники также обращали внимание на "Джентльменов" Гая Ричи и "Холопа" Клима Шипенко, которые недавно появились в кинотеатрах. Среди сериалов первое место занял триллер "Колл-центр" от Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, за которым сразу же шел "Последний министр" Романа Волобуева. Тройку лидеров закрыл байопик "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли.

Известно, что ввиду общенационального карантина число посетителей "КиноПоиска" за 29 марта достигло исторического максимума - 3,8 млн пользователей.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:09

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