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Отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше Хилари Мередит

В микроблоге Twitter 72-летний Тед Бекхэм и его избранница Хилари Мередит в разгар вспышки коронавируса в мире сообщили о помолвке. Для 72-летнего отца Дэвида Бэкхема этот брак будет вторым.

Отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше Хилари Мередит


Влюбленные написали, что в мире на данный момент происходят гораздо серьезные вещи, но они все равно хотят сообщить всем о своем решении. Известный футболист и его супруга Виктория Бэкхем пока предстоящую свадьбу отца не комментируют. Пару активно поздравляют в сети друзья и подписчики.

По данным СМИ, с Хилари Мередит, которая является успешным адвокатом, Тед Бэкхем познакомился несколько месяцев назад. На судебных процессах его невеста хорошо заработала и стала миллионершей. Из-за романа у звездной семьи испортились отношения с пожилым мужчиной. Согласно некоторым данным, невестка выступила против общения с избранницей 72-летнего свекра.



С матерью футболиста Тед Бэкхем развелся 18 лет назад после 33 лет законного брака. В их союзе родились трое детей. Супруга была парикмахером, а он изготавливал мебель. По словам отца, отношения в семье разрушились из-за свалившейся популярности сына Дэвида.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:12

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