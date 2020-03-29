Отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше Хилари Мередит





Влюбленные написали, что в мире на данный момент происходят гораздо серьезные вещи, но они все равно хотят сообщить всем о своем решении. Известный футболист и его супруга Виктория Бэкхем пока предстоящую свадьбу отца не комментируют. Пару активно поздравляют в сети друзья и подписчики.По данным СМИ, с Хилари Мередит, которая является успешным адвокатом, Тед Бэкхем познакомился несколько месяцев назад. На судебных процессах его невеста хорошо заработала и стала миллионершей. Из-за романа у звездной семьи испортились отношения с пожилым мужчиной. Согласно некоторым данным, невестка выступила против общения с избранницей 72-летнего свекра.С матерью футболиста Тед Бэкхем развелся 18 лет назад после 33 лет законного брака. В их союзе родились трое детей. Супруга была парикмахером, а он изготавливал мебель. По словам отца, отношения в семье разрушились из-за свалившейся популярности сына Дэвида.