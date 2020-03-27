Дочь Анастасии Заворотнюк: "Мы переживаем не самое лучшее время, но будем верить, что все пройдет очень скоро"

Дочь Анастасии Заворотнюк активно пользуется социальными сетями и поддерживает связь с фанатами. Сегодня Анна Заворотнюк опубликовала несколько фото, сделанных на улице. В комментарии она написала, что Иван Бунин однажды сказал: "Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать". Сейчас, когда карантин вынуждает людей сидеть по домам, дочь актрисы полностью согласна с писателем. Также она разместила несколько стихотворений.Анна Заворотнюк хочет, чтобы теплая весна поскорей наступила и принесла в дом каждого человека радость, счастье и любовь. Подписчики поблагодарили дочь артистки за цитаты Ивана Бунина. Многие пожелали ей больше позитивных моментов в жизни и пообещали, что она придет уже совсем скоро и принесет много радости.