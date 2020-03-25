Импортный алкоголь подорожает и может исчезнуть в России из-за коронавируса
Крупные импортеры начали предупреждать контрагентов в России о возможных проблемах с поставками алкоголя и повышения его стоимости не менее чем на 7%. По словам директора «Русбренда» Алексея Поповича, если отечественные дистрибьюторы не смогут закупать спиртное по новой цене, оно может исчезнуть вовсе.
Согласно заявлению импортеров, с 1 апреля 2020 года алкогольные напитки вырастут в цене от 7% до 15%. Председатель Beluga Group Александр Мечетин сообщил, что такой процесс непосредственно связан с изменением курса рубля по отношению к зарубежной валюте, потому увеличение стоимости планируется как на оптовых, так и на розничных продажах. В то же время, по словам руководителей мультиформатной компании X5 Retail Group («Х5»), многое зависит от российских контрагентов, поскольку не все торговые сети согласятся закупать подорожавшую спиртную продукцию. В случае отказа, производители вовсе прекратят поставки дистрибьюторам и вдобавок оштрафуют их за прекращение сотрудничества.
Примечательно, что согласно аналитическим данным директора «ЦИФРРА» Вадима Дробизы, рост цен на алкоголь не изменит объем реализации в целом. «Будет другой только структура потребления, но даже сейчас для крепких напитков наступил демографический кризис», - отметил эксперт. В 2020 году покупателей спиртной продукции от 27 лет стало в два раза меньше, чем несколько лет назад.
«Кроме того, на фоне коронавируса люди все чаще отдают предпочтение водке и используют ее в качестве дезинфектора», - подытожил Вадим Дробиза для «Коммерсант».
Согласно заявлению импортеров, с 1 апреля 2020 года алкогольные напитки вырастут в цене от 7% до 15%. Председатель Beluga Group Александр Мечетин сообщил, что такой процесс непосредственно связан с изменением курса рубля по отношению к зарубежной валюте, потому увеличение стоимости планируется как на оптовых, так и на розничных продажах. В то же время, по словам руководителей мультиформатной компании X5 Retail Group («Х5»), многое зависит от российских контрагентов, поскольку не все торговые сети согласятся закупать подорожавшую спиртную продукцию. В случае отказа, производители вовсе прекратят поставки дистрибьюторам и вдобавок оштрафуют их за прекращение сотрудничества.
Примечательно, что согласно аналитическим данным директора «ЦИФРРА» Вадима Дробизы, рост цен на алкоголь не изменит объем реализации в целом. «Будет другой только структура потребления, но даже сейчас для крепких напитков наступил демографический кризис», - отметил эксперт. В 2020 году покупателей спиртной продукции от 27 лет стало в два раза меньше, чем несколько лет назад.
«Кроме того, на фоне коронавируса люди все чаще отдают предпочтение водке и используют ее в качестве дезинфектора», - подытожил Вадим Дробиза для «Коммерсант».