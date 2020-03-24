Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в самоизоляции





По словам Дмитрия Пескова, обязанности Владимира Путина существуют вне критериев, которые обозначены в рекомендательных документах, составленных в связи с распространением коронавируса по миру. Самоизоляция российского резидента невозможна, так как он живет не в своей собственной квартире, а в госрезиденции. Дмитрий Песков отметил важный момент: глава страны «где живет, там и трудится», поэтому ограничение его передвижений является «относительным понятием».Пресс-секретарь прокомментировал необходимость ношения маски Владимиром Путиным. Как отметил Дмитрий Песков, массовые мероприятия с участием российского президента не планируются. Но если проходит публичная встреча, то все участники сдают заранее тесты. Политический деятель считает, что такую практику обращения к медикам нужно сохранить и после отмены карантина.