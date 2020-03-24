АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в самоизоляции

Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента России, рассказал, почему Владимир Путин не носит защитную маску. Также он дал разъяснения по поводу указа мэра столицы о самоизоляции людей старше 65 лет.

По словам Дмитрия Пескова, обязанности Владимира Путина существуют вне критериев, которые обозначены в рекомендательных документах, составленных в связи с распространением коронавируса по миру. Самоизоляция российского резидента невозможна, так как он живет не в своей собственной квартире, а в госрезиденции. Дмитрий Песков отметил важный момент: глава страны «где живет, там и трудится», поэтому ограничение его передвижений является «относительным понятием».

Пресс-секретарь прокомментировал необходимость ношения маски Владимиром Путиным. Как отметил Дмитрий Песков, массовые мероприятия с участием российского президента не планируются. Но если проходит публичная встреча, то все участники сдают заранее тесты. Политический деятель считает, что такую практику обращения к медикам нужно сохранить и после отмены карантина.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в…
Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у…
В США ученые проводят исследование коронавируса на…
Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной…
Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в…
"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового…
«Я не женщина, я – существо»: Участница шоу «Модный приговор» Валерия Жукова решилась на преображение ради спасения…
Беременнная звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель заставила хейтеров молчать, показав свой…
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков во время пандемии…
Алексей Безус: "Я уехал, чтобы разобраться в…
Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на…
Эксперты Buzz Bingo назвали 10 актеров, чаще всего использующих нецензурные слова в…
Пожилой блогер из России Светлана Николаевна за месяц набрала 25 тысяч подписчиков в…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса…
Дэниел Крейг решил оставить своих детей без…
«Я своего уже не вижу»: Алёна Свиридова не смогла удержать сына Григория на…
Археологи в Словакии обнаружили под полом церкви сотни монет, датируемых XVIII…
«Соскучилась по сцене»: Анна Семенович измучилась во время пребывания на…
Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за…
Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий…
В Сети появились фото необъятного купальника, в котором звезда «Дом-2» Александра Черно покоряет…
«Я потерял обоняние и вкус»: Руди Гобер рассказал о симптомах…
Цымбалюк-Романовская боится, что ослабленный Джигарханян может не пережить…
“Евровидение-2020” могут провести в…
В Великобритании полиция арестовала вора, уснувшего на месте…
Сын Джанабаевой и Меладзе Лука унаследовал музыкальный талант…
Ксения Бородина высмеяла слухи о пластике своего лица на забавном…
"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом…
Просмотреть все новости