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Ангела Меркель после контакта с зараженным COVID-19 врачом ушла на карантин

Стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена уйти на карантин после того, как она контактировала с зараженным COVID-19 врачом. 65-летний политик теперь будет руководить государством из дома.

Ангела Меркель после контакта с зараженным COVID-19 врачом ушла на карантин


Недавно канцлеру Германии сделали профилактическую прививку, защищающую от пневмококка. Вскоре Ангела Меркель узнала, что врач, с которым она контактировала во время это процедуры, имел коронавирус. Поэтому политик самоизолировалась во избежание заражения коллег. Ангеле Меркер сделают тест, после которого можно будет продумывать дальнейшие действия. Как отметил Штеффен Зайберт, представитель кабмина страны, канцлер будет работать дистанционно.

Вечером 22 марта глава Германии озвучила новые меры, которые будут предприняты в стране против борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Теперь немцам запрещено собираться более, чем по двое людей (исключением являются семьи, которые живут в одном домовладении). При необходимости выхода в общественные места дистанция между жителями Германии должна быть от 1,5 метра. За соблюдением этих правил будут следить правоохранители.

В стране общенациональный карантин не ввели, но строгие запреты начали действовать в определенной части федеральных земель. На данный момент Германия по количеству граждан, у которых диагностировали коронавирус, занимает в мире пятое место.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:23

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