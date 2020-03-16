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Меган Маркл отказалась от актерской карьеры

Меган Маркл после сложения королевских полномочий не будет сниматься в фильмах и сериалах. Об этом сообщают источники газеты New York Post.
Меган Маркл отказалась от актерской карьеры

Герцогиня Сассекская ранее планировала возобновить свою актерскую карьеру. Она уже сообщала о будущей работе, где должна была озвучивать мультфильмы студии «Дисней». Позже стало известно, что Маркл планирует сняться в голливудском кино, а именно получить роль в блокбастере о супергероях. Однако не все посчитали удачной эту идею, даже некоторые коллеги бывшей актрисы. По последней информации, герцогиня Сассекская отказалась от планов сняться в блокбастере и не станет возвращаться к съемкам. Осведомленные источники сообщили, что, скорее всего, она создаст свою компанию. В то же время они не рассказывают, чем именно будет заниматься избранница члена королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл сами не распространяются о том, как будут себя обеспечивать финансово после выхода из королевской семьи. В то же время стало известно, что они согласились на встречу королевы Елизаветы с правнуком. Герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи прибудут летом в шотландское поместье венценосной особы.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:38

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