Меган Маркл отказалась от актерской карьеры





Герцогиня Сассекская ранее планировала возобновить свою актерскую карьеру. Она уже сообщала о будущей работе, где должна была озвучивать мультфильмы студии «Дисней». Позже стало известно, что Маркл планирует сняться в голливудском кино, а именно получить роль в блокбастере о супергероях. Однако не все посчитали удачной эту идею, даже некоторые коллеги бывшей актрисы. По последней информации, герцогиня Сассекская отказалась от планов сняться в блокбастере и не станет возвращаться к съемкам. Осведомленные источники сообщили, что, скорее всего, она создаст свою компанию. В то же время они не рассказывают, чем именно будет заниматься избранница члена королевской семьи.Принц Гарри и Меган Маркл сами не распространяются о том, как будут себя обеспечивать финансово после выхода из королевской семьи. В то же время стало известно, что они согласились на встречу королевы Елизаветы с правнуком. Герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи прибудут летом в шотландское поместье венценосной особы.