В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса рубля





«Сейчас в нашей команде прогнозируют цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель, которые могут продержаться в течение полугода. После этого начнется постепенный рост котировок до отметки в 60 долларов, но продолжаться этот процесс будет около двух лет», - утверждает Граф. Он также добавил, что при реализации такого сценария российскому рублю в первой стадии грозит обесценивании до 75 рублей за доллар, однако позднее он сумеет отыграть часть утраченных позиций и вернуться к отметке в 61 рубль за доллар.Стоит отметить, что падение рубля началось 10 марта сразу после того, как днем ранее обвалились мировые цены на нефть. Эти процессы, как считают эксперты, были спровоцированы выходом России и сделки ОПЕК+ и частично эпидемией коронавируса в мире.