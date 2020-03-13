В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса рубля
Аналитик одного из крупнейших американских банков Goldman Sachs Клеменс Граф дал прогноз о том, какой будет динамика курса рубля в ближайшие полгода. По его мнению, российская валюта будет торговаться в пределах 75 рублей за доллар, а спустя полгода начнется постепенно укрепление «деревянного» в отношении к доллару.
«Сейчас в нашей команде прогнозируют цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель, которые могут продержаться в течение полугода. После этого начнется постепенный рост котировок до отметки в 60 долларов, но продолжаться этот процесс будет около двух лет», - утверждает Граф. Он также добавил, что при реализации такого сценария российскому рублю в первой стадии грозит обесценивании до 75 рублей за доллар, однако позднее он сумеет отыграть часть утраченных позиций и вернуться к отметке в 61 рубль за доллар.
Стоит отметить, что падение рубля началось 10 марта сразу после того, как днем ранее обвалились мировые цены на нефть. Эти процессы, как считают эксперты, были спровоцированы выходом России и сделки ОПЕК+ и частично эпидемией коронавируса в мире.
«Сейчас в нашей команде прогнозируют цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель, которые могут продержаться в течение полугода. После этого начнется постепенный рост котировок до отметки в 60 долларов, но продолжаться этот процесс будет около двух лет», - утверждает Граф. Он также добавил, что при реализации такого сценария российскому рублю в первой стадии грозит обесценивании до 75 рублей за доллар, однако позднее он сумеет отыграть часть утраченных позиций и вернуться к отметке в 61 рубль за доллар.
Стоит отметить, что падение рубля началось 10 марта сразу после того, как днем ранее обвалились мировые цены на нефть. Эти процессы, как считают эксперты, были спровоцированы выходом России и сделки ОПЕК+ и частично эпидемией коронавируса в мире.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:48