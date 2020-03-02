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Владимир Путин: Россия не собирается воевать с каким-либо государством

В новом интервью Владимир Путин сообщил, что теперешняя доктрина России состоит в предотвращении любой возможности вооруженного конфликта. По словам президента, отечественные ВС не собираются воевать с каким-либо государством.
Владимир Путин: Россия не собирается воевать с каким-либо государством

Несмотря на обострившуюся геополитическую обстановку в Европе, Россия не намерена развязывать войну с любой страной. Это заявление сделал президент РФ Владимир Путин, который добавил, что подобные конфликты избегаются с помощью системы мер и противодействий с отечественной стороны. В сфере обороны создается ситуация, которая избавляет представителей иностранной власти от желания вступать в вооруженное столкновение с северным соседом.

По последним подсчетам Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по военным расходам, которые ежегодно сокращаются. Путин сообщил, что государство давно вышло из ряда "догоняющих", поскольку имеет на вооружении новые системы высокотехнологичной техники и орудий. Днями ранее отечественный лидер пообещал, что все виды и рода войск будут в дальнейшем получать передовые виды технического оснащения.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:07

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