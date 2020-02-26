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Американские врачи назвали рецепт напитка для профилактики рака

Ученые из Миссурийского университета в США назвали рецепт напитка, подавляющего развитие онкологии. Американские эксперты выяснили, что черника обладает всеми необходимыми свойствами для профилактики.

Исследования показали, что употребление черники способно снизить количество злокачественных клеток в организме. Подобный эффект достигается при смешивании ягоды с другими ценными продуктами вроде молока. Дело в том, что содержащиеся в ней флавониды обладают антисептическим, антиоксидантным и противовоспалительным воздействием. Ученые из США решили пойти дальше и выделили из черники сильнодействующее вещество ресвератрол, которое также содержится в винограде и красном вине.

Последующие тесты показали 25%-ю эффективность черники в снижении количества раковых клеток. Кроме того, при сочетании с лучевой терапией положительные результаты выросли до 70% в случаях рака шейки матки. Поэтому медики рекомендуют употреблять черничное смузи по утрам, которое нужно дополнить стаканом гранатового сока, половиной чашки пахты, чайной ложкой ванилина и щепоткой соли для профилактики опухолей.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:07

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