Андрей Загорский опроверг причастность к мини-сериалу о Юлии Началовой на «Первом канале»
Андрей Загорский высказался о съёмочном процессе над сериалом «Первого канала». Как сказал продюсер, он не имеет никакого отношения к проекту о Юлии Началовой.
Деятель отметил, что он уже несколько раз говорил, что картина с участием актеров из канала «ТНТ» и его полнометражный фильм являются разными вещами. При этом Андрей Загорский продюсирует еще одну ленту о Началовой, получившей название «Буду рядом». Ее премьера состоится этой весной. Свое творение представитель шоу-бизнеса описал как тщательно снятую картину, за основу которой была взята биография талантливой артистки.
Загорский сообщил, что мини-сериал о певице на «Первом» спровоцировал неоднозначную реакцию у ее семьи. Возмущение продюсера вызвало то, что на презентации проекта главного федерального канала подруги Началовой едва не падают в обморок.
Деятель отметил, что он уже несколько раз говорил, что картина с участием актеров из канала «ТНТ» и его полнометражный фильм являются разными вещами. При этом Андрей Загорский продюсирует еще одну ленту о Началовой, получившей название «Буду рядом». Ее премьера состоится этой весной. Свое творение представитель шоу-бизнеса описал как тщательно снятую картину, за основу которой была взята биография талантливой артистки.
Загорский сообщил, что мини-сериал о певице на «Первом» спровоцировал неоднозначную реакцию у ее семьи. Возмущение продюсера вызвало то, что на презентации проекта главного федерального канала подруги Началовой едва не падают в обморок.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:32