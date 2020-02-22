Андрей Загорский опроверг причастность к мини-сериалу о Юлии Началовой на «Первом канале»





Деятель отметил, что он уже несколько раз говорил, что картина с участием актеров из канала «ТНТ» и его полнометражный фильм являются разными вещами. При этом Андрей Загорский продюсирует еще одну ленту о Началовой, получившей название «Буду рядом». Ее премьера состоится этой весной. Свое творение представитель шоу-бизнеса описал как тщательно снятую картину, за основу которой была взята биография талантливой артистки.Загорский сообщил, что мини-сериал о певице на «Первом» спровоцировал неоднозначную реакцию у ее семьи. Возмущение продюсера вызвало то, что на презентации проекта главного федерального канала подруги Началовой едва не падают в обморок.