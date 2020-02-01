В Голландии создали духи, которые заменят кофе
Специалисты из Голландии создали духи, которые способны по своему воздействию на организм человека заменить кофе, повышая работоспособность. Этот уникальный парфюм под названием Spirit de Travail будет выпущен под местным брендом Spaces.
В основу этого изобретения было положено исследование американского ученого Гари Шварца, который еще в 80-х годах минувшего столетия заявлял, что плохое настроение, злобу и стресс можно побороть с помощью обычных запахов. Создатели аромата, в основу которого и была положена идея Шварца, утверждают, что его вдыхание будет положительно отражаться на работоспособности и концентрации внимания.
Над этим рецептом голландские парфюмеры бились довольно долго, проводя многочисленные исследования на тему того, как те или иные запахи воздействуют на человека. В результате они собрали его из ароматов бергамота, сандала, ветивера, корицы и других компонентов.
В основу этого изобретения было положено исследование американского ученого Гари Шварца, который еще в 80-х годах минувшего столетия заявлял, что плохое настроение, злобу и стресс можно побороть с помощью обычных запахов. Создатели аромата, в основу которого и была положена идея Шварца, утверждают, что его вдыхание будет положительно отражаться на работоспособности и концентрации внимания.
Над этим рецептом голландские парфюмеры бились довольно долго, проводя многочисленные исследования на тему того, как те или иные запахи воздействуют на человека. В результате они собрали его из ароматов бергамота, сандала, ветивера, корицы и других компонентов.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:58