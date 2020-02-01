В Голландии создали духи, которые заменят кофе





В основу этого изобретения было положено исследование американского ученого Гари Шварца, который еще в 80-х годах минувшего столетия заявлял, что плохое настроение, злобу и стресс можно побороть с помощью обычных запахов. Создатели аромата, в основу которого и была положена идея Шварца, утверждают, что его вдыхание будет положительно отражаться на работоспособности и концентрации внимания.Над этим рецептом голландские парфюмеры бились довольно долго, проводя многочисленные исследования на тему того, как те или иные запахи воздействуют на человека. В результате они собрали его из ароматов бергамота, сандала, ветивера, корицы и других компонентов.