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Отар Кушанашвили предсказал победу Конора Макгрегора

Известный российский журналист и публицист Отар Кушанашвили озвучил собственный прогноз перед боем ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне. По его мнению, самым вероятным исходом поединка станет победа Макгрегора, тем самым предсказав исход боя.
Отар Кушанашвили предсказал победу Конора Макгрегора

По мнению Кушанашвили, промоутеры не стали бы подбирать для ирландского бойца такого соперника, который может нанести ему поражение. Свое мнение журналист объяснил законами шоу-бизнеса, в которые в последнее время превратились бои UFC. Ведь сегодня, уверен Отар Кушанашвили, каждый пытается просто извлекать из этого шоу прибыль, поэтому он ожидает завершения боя уже во втором раунде, причем непременно нокаутом.

«У Макгрегора очень мощная левая рука. А его несчастный соперник, которого довольно долго выбирали, почти не имеет козырей. Не стоит забывать и о том, что Конор фактически является машинкой для печатания денег. В организации на него возлагают огромные надежды, несмотря на то, что он с 2017 года ничего не выигрывал. Однако UFC нуждается в нем так же, как телевидение нуждается в Отарике. Это человек, который никому не даст покоя», - приводит слова Кушанашвили издание «Слово и дело».

В слову, поединок завершился на 40-й секунде первого раунда победой Конора Макгрегора.

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Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:49

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