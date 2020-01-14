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Появились первые фото «мула» для нового поколения BMW 7-Series

В Сети опубликованы первые фотографии предсерийного образца нового поколения представительского седана BMW 7-Series. Это первый тестовый «мул» грядущей новинки, поэтому пока он облачен в кузов актуального на данный момент поколения автомобиля.

Как бы там ни было, но даже в таком виде эксперты разглядели в новинке определенные изменения. К примеру, при более детальном его рассмотрении, отмечают они, можно обратить внимание на камуфляж, которым обильно покрыты передние и задние фонари автомобиля, а также отдельные элементы его кузова. Судя по очертаниям скрытых под камуфляжем фар, разработчик применил в них фирменную технологию лазерного света, которая позволяет существенно повысить яркость свечения фонарей и яркость испускаемых ими световых пучков. Салон тестового «мула» для BMW 7-Series полностью покрыт драпировкой, но даже в этом случае становится понятно, что в интерьере машины появится сенсорный дисплей увеличенной диагонали с расширенным функционалом. Тем более, что физических органов управления на консоли и передней панели авто стало значительно меньше.

А вот о технических характеристиках нового поколения BMW 7-Series пока известно мало. Сообщается лишь, что из моторной гаммы роскошного седана будет убран бензиновый 12-цилиндровый V-образный двигатель, зато появится полностью электрическая версия. В серию новинка должна поступить лишь в середине 2022 года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:05

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