АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Эксперты назвали 5 способов сохранения тканевой обивки салона

Всем известно, как легко загрязняется и изнашивается обивка салона автомобиля, выполненная из ткани. Эксперты рынка транспортных средств рассказали о 5 самых эффективных способах ее сохранения.

В первую очередь, необходимо аккуратно пользоваться машиной, исключив перекусы в салоне «на ходу», курение в машине и прочие подобные ситуации. В отличие от алькантары и кожаного покрытия ткань быстрее и интенсивнее впитывает сторонние запахи и влагу, кроме того, в ходе эксплуатации тканевая обивка изнашивается в гораздо меньший срок. Поэтому при первом же загрязнении салон необходимо сразу же очистить. Пользоваться лучше впитывающей ветошью, отказавшись от жестких и неэластичных материалов. Также в борьбе с пятнами поможет специальный автомобильный пылесос и очищающий состав в баллончиках.

Пятновыводители рекомендуется использовать только хорошо проверенные от известных производителей с репутацией. Если цветовая палитра обивки светлых тонов, целесообразно использовать на сиденьях чехлы. При этом они должны быть изготовлены из плотных материалов и хорошо облегать профиль кресел или дивана, не оставляя свободно висящих краев. Как и салон, чехлы также следует вовремя чистить. Чистку салона с обивкой из ткани следует проводить как минимум несколько раз в год. Обычно советуется производить ее после зимнего и летнего сезонов эксплуатации, а также после совершения дальних поездок, например, после отпуска. Также обязательно производить уборку после максимальной загрузки машины, например, после поездки на дачу.

Чтобы в салоне не накапливалась пыль, специалисты советуют регулярно использовать пылесос, причем в таких случаях лучше воспользоваться не домашним бытовым устройством, а специализированным стационарным на любой СТО или АЗС. Химчистка в салоне проводится также не менее 2 раз в год, при этом обычные уборки должны быть регулярными. Эксперты напоминают, что при качественной процедуре время чистки и полного просыхания машины должно быть не меньше 15 часов, после чего советуется еще на пару часов оставить авто для проветривания с открытыми дверями. Обычно такой качественный сервис обходится примерно в 2-3 тысячи рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 00:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 способов сохранения тканевой обивки…
Ольга Арнтгольц показала первые совместные фото сына и…
Ирина Шейк с дочерью загорают на Ибице в модных…
Кардиолог Хоссам Фаузи: Употребление холодной воды зимой способствует…
Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся…
Эрекция длилась три дня: Мексиканец принял «виагру» для быков-осеменителей и угодил в…
"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее…
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала на фото в купальнике, чем так похожа на…
Названа настоящая причина исчезновения участницы "Дом-2" Юлии Ефременковой из…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков сломал руку и повредил ребра в…
Эксперты ОНФ обсудят новую редакцию закона «О…
Эксперт рассказал о преимуществах кроссоверов над…
Сын Олега Табакова Павел удивил поклонников схожестью с Марией…
Xiaomi работает над смартфоном с трехсторонним…
Максим Фадеев создаст новую группу…
Настя Стецевят вылечила гипергидроз и добилась сухости…
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз…
«Она не модель»: В Грозном рассказали о новой 18-летней жене Руслана…
«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о…
Volkswagen готовит новый кроссовер размером больше…
Исследование: Женщины не пожалели о сделанном аборте спустя…
Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым…
Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в…
Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли…
Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного…
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в акваторию Средиземного…
3-летний сын телеведущей Ксении Собчак проверил, как мама знает…
В Мьянме ученые обнаружили в янтаре слизевую…
«Купаемся голенькие»: Певица Елка показала, как отдыхает с подругами на…
ESET предупреждает о фишинговой рассылке в WhatsApp с фейковыми подарками от…
Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой…
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
Просмотреть все новости