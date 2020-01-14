Эксперты назвали 5 способов сохранения тканевой обивки салона





В первую очередь, необходимо аккуратно пользоваться машиной, исключив перекусы в салоне «на ходу», курение в машине и прочие подобные ситуации. В отличие от алькантары и кожаного покрытия ткань быстрее и интенсивнее впитывает сторонние запахи и влагу, кроме того, в ходе эксплуатации тканевая обивка изнашивается в гораздо меньший срок. Поэтому при первом же загрязнении салон необходимо сразу же очистить. Пользоваться лучше впитывающей ветошью, отказавшись от жестких и неэластичных материалов. Также в борьбе с пятнами поможет специальный автомобильный пылесос и очищающий состав в баллончиках.Пятновыводители рекомендуется использовать только хорошо проверенные от известных производителей с репутацией. Если цветовая палитра обивки светлых тонов, целесообразно использовать на сиденьях чехлы. При этом они должны быть изготовлены из плотных материалов и хорошо облегать профиль кресел или дивана, не оставляя свободно висящих краев. Как и салон, чехлы также следует вовремя чистить. Чистку салона с обивкой из ткани следует проводить как минимум несколько раз в год. Обычно советуется производить ее после зимнего и летнего сезонов эксплуатации, а также после совершения дальних поездок, например, после отпуска. Также обязательно производить уборку после максимальной загрузки машины, например, после поездки на дачу.Чтобы в салоне не накапливалась пыль, специалисты советуют регулярно использовать пылесос, причем в таких случаях лучше воспользоваться не домашним бытовым устройством, а специализированным стационарным на любой СТО или АЗС. Химчистка в салоне проводится также не менее 2 раз в год, при этом обычные уборки должны быть регулярными. Эксперты напоминают, что при качественной процедуре время чистки и полного просыхания машины должно быть не меньше 15 часов, после чего советуется еще на пару часов оставить авто для проветривания с открытыми дверями. Обычно такой качественный сервис обходится примерно в 2-3 тысячи рублей.