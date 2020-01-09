Футболист Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»





Естественно гарантии, что у Тарасова, наконец, появится официально новая работа, пока никто не дает. Сначала звезде будет необходимо отправиться на тренировки с футбольным клубом «Рубин», где будут к нему внимательно присматриваться и принимать решение.Известно, что Дмитрий Тарасов находится в хорошей физической форме и уже полностью восстановился после своей последней травмы. Однако на дальнейшее развитие его карьеры может повлиять репутация, которую он себе создал.Так, Тарасов требовал через суд, чтобы ему уменьшили сумму выплаты алиментов на дочь от первого брака. Помимо этого, у него есть значительные долги и за нарушения правил дорожного движения. Ко всему Дмитрий Тарасов ранее заявлял, что может ударить свою женщину, если она будет вести себя крайне неправильно. После подобных заявлений спортсмена в обществе, он стал одной из обсуждаемых персон, хотя его супруга Анастасия Костенко встала на сторону мужа и отметила, что это была просто шутка.Напомним, Дмитрий Тарасов в третий раз женат на модели. Пара ждет появления на свет третьего ребенка.