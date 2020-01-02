Врачи выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость глютена





Медицинские работники сообщили, что глютен может содержаться не только в хлебобулочных изделиях, но и в мороженном, различной кондитерской продукции и даже кетчупе. Аллергия на данные клейковины может проявляться как проблемы с желудочно-кишечным трактом, частые мигрени или высыпания на коже. Непереносимость глютена может стать причиной медлительности, усталости и необъяснимых перепадов настроения, а также развития таких заболеваний, как волчанка, ревматоидный артрит и неспецифический язвенный колит.Врачи советуют завести специальный блокнот, в котором нужно записывать все продукты съеденные за день и ощущение после их употребления. Также медики напоминают, что самой достоверной проверкой на наличие непереносимости глютена является сдача соответствующего анализа. При проявлении каких-либо признаков аллергии следует немедленно обратиться к врачу.