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Врачи выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость глютена

Врачи напоминают, что аллергия на глютен характеризуется различными симптомами, которые можно спутать с другими заболеваниями. В связи с этим специалисты выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость данной клейковины.
Врачи выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость глютена

Медицинские работники сообщили, что глютен может содержаться не только в хлебобулочных изделиях, но и в мороженном, различной кондитерской продукции и даже кетчупе. Аллергия на данные клейковины может проявляться как проблемы с желудочно-кишечным трактом, частые мигрени или высыпания на коже. Непереносимость глютена может стать причиной медлительности, усталости и необъяснимых перепадов настроения, а также развития таких заболеваний, как волчанка, ревматоидный артрит и неспецифический язвенный колит.

Врачи советуют завести специальный блокнот, в котором нужно записывать все продукты съеденные за день и ощущение после их употребления. Также медики напоминают, что самой достоверной проверкой на наличие непереносимости глютена является сдача соответствующего анализа. При проявлении каких-либо признаков аллергии следует немедленно обратиться к врачу.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:29

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