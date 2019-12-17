Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского бесплодия





Опыты, проведенные специалистами в последние годы, объединяют мужское бесплодие с дефектной спермой, которая не может «выселить» гистоны из ДНК в процессе развития. Говорится об обширном классе ядерных белков, которые могут выполнять две функции: принимают участие в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетическом регулировании таких процессов, как репликация, репарация и транскрипция.В этой научной работе исследователи определили, где хранятся гистоны в геноме, обнаружив важный ген GCN5, регулирующий процесс. Далее ученые создали модель грызуна с искаженной его версией, что сделало возможным отследить раннюю стадию развития спермы. Ученые сделали выводы, что живые образцы имели очень низкую фертильность.Теперь специалисты планируют выявить геномные локусы гистонов, чтобы их можно было использовать для будущих исследований и дальнейшего лечения. Эксперты думают, что ограничения в работах с эмбрионами человека привели к неимению общих опытов по бесплодию и роли эпигенома отца в эмбриональном развитии, что делает акцент на важности таких изысканий.