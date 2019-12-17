АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского бесплодия

Ученые из Медицинской школы Университета Пенна сообщили, что приблизились к разгадке мужского бесплодия. Детали научной работы опубликовали в журнале Cell.

Опыты, проведенные специалистами в последние годы, объединяют мужское бесплодие с дефектной спермой, которая не может «выселить» гистоны из ДНК в процессе развития. Говорится об обширном классе ядерных белков, которые могут выполнять две функции: принимают участие в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетическом регулировании таких процессов, как репликация, репарация и транскрипция.

В этой научной работе исследователи определили, где хранятся гистоны в геноме, обнаружив важный ген GCN5, регулирующий процесс. Далее ученые создали модель грызуна с искаженной его версией, что сделало возможным отследить раннюю стадию развития спермы. Ученые сделали выводы, что живые образцы имели очень низкую фертильность.

Теперь специалисты планируют выявить геномные локусы гистонов, чтобы их можно было использовать для будущих исследований и дальнейшего лечения. Эксперты думают, что ограничения в работах с эмбрионами человека привели к неимению общих опытов по бесплодию и роли эпигенома отца в эмбриональном развитии, что делает акцент на важности таких изысканий.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 23:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского…
Ученые обнаружили в Средиземном море место крупнейшего…
Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в…
Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов…
Эксперты назвали эффективные способы восстановить отношения в…
Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита ответила на обвинения со стороны бывшего мужа и его…
«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов…
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым…
Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного…
Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и…
В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на…
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству…
Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с…
Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил…
Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный…
Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась…
Просмотреть все новости