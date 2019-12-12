Сухопутные войска России получат пластмассовые боеприпасы в начале 2020 года





В течение последних лет пластмассовые боеприпасы были приняты на вооружение морскими и воздушными силами армии России, а теперь дошла очередь и до сухопутных войск. Принятие на вооружение подобных снарядов запланировано на 1 квартал 2020 года. Их разработкой и производством занимается концерн «Техмаш». Полное название новинки – боеприпасы с пластмассовым ведущими устройствами (ПВУ). Последние представляют собой пояски, выступающие над боковой поверхностью снаряда. Они отвечают за придание боеприпасу вращения в канале ствола артиллерийской системы и обеспечение герметизации пороховых газов при стрельбе. Все это практически до нуля снижает механический износ дула и продлевает долголетие всего комплекса минимум в 2 раза. Еще одной особенностью использования пластмассовых снарядов является то, что они сохраняются все свои баллистические характеристики в самых разных условиях применения.Перевод сухопутных войск России на пластмассовые боеприпасы продолжится и в последующие годы. По словам представителей концерна «Техма», потенциал подобных снарядов еще предстоит раскрыть в полной мере.