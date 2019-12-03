«Оставят в лесу с дикими зверями»: Елка и Анна Плетнева станут участницами нового реалити





Организаторы решили отойти от банальностей и создать принципиально новый хоррор-формат – несколько знаменитых участников фестиваля будут вывезены с завязанными глазами на высоту неподалеку от «Розы Хутор» подальше от ближайших населенных пунктов и оставлены в этом месте наедине с экшн-камерами. Пугающая природная тишина, жуткий холод и дикие звери – все это предстоит испытать популярным артистам, которые согласятся принять участие в реалити. За спасение знаменитостей будут отвечать простые зрители, которым предстоит воспользоваться наводками, отыскать селебрити и доставить их на площадку фестиваля до начала концертной программы.Как сообщает портал «СтарХит», принять непосредственное участие в первом пробном выпуске проекта уже дали свое согласие экс-солистка группы «Лицей» Анна Плетнева, знаменитая певица Елка, исполнитель Burito и другие. Впрочем, представители лейбла Velvet Music, в состав которого входят все упомянутые артисты, отказались раскрывать подробности.