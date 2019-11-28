Мадонна отменила три ближайших концерта из-за неназванной болезни

Как отметила звезда, для нее отмена концертов стала неожиданным, но необходимым решением. Она попросила у фанатов прощения, а также призналась, что для нее это всегда своего рода наказание. Артистка страдает от болей по причине болезни, о которой отказалась говорить. Мадонна следует указаниям врачей и отдыхает, чтобы набраться сил для проведения следующих мероприятий. В комментариях поклонники высказали возмущение данным решением своего кумира, но пожелали певице скорейшего выздоровления.Известно, что Мадонна отменила концерты в Бостоне, которые должны были состояться 30 ноября, а также 1 и 2 декабря.