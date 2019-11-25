Эксперты рассказали о пользе употребления спаржи





Спаржа богата фолиевой кислотой, а показатель в разы превышает таковой в составе других овощей. Именно поэтому аспарагус рекомендуется употреблять беременным женщинам, что способствует процессу нормального развития плода. Также овощ помогает улучшать процесс пищеварения, позитивно влияя на микрофлору кишечника, а также увеличивает тонус его мускулатуры. Помимо этого продукт снижает уровень холестерина в крови, способствует выведению мокроты из бронхов, снижает риск онкологии и преждевременного старения организма.Что касается противопоказаний, то эксперты не советуют включать спаржу в рацион людям с аллергией, а также тем, у кого имеются заболевания ЖКТ. Не рекомендуются блюда из аспарагуса и людям с циститом, простатитом и суставным ревматизмом, так как продукт может вызывать обострение.