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Эксперты рассказали о пользе употребления спаржи

Спаржа или аспарагус является одним из самых вкусных, полезных и дорогих овощных культур. Эксперты решили рассказать о пользе употребления продукта, в 100 граммах которого содержится всего лишь 22 калории.

Спаржа богата фолиевой кислотой, а показатель в разы превышает таковой в составе других овощей. Именно поэтому аспарагус рекомендуется употреблять беременным женщинам, что способствует процессу нормального развития плода. Также овощ помогает улучшать процесс пищеварения, позитивно влияя на микрофлору кишечника, а также увеличивает тонус его мускулатуры. Помимо этого продукт снижает уровень холестерина в крови, способствует выведению мокроты из бронхов, снижает риск онкологии и преждевременного старения организма.

Что касается противопоказаний, то эксперты не советуют включать спаржу в рацион людям с аллергией, а также тем, у кого имеются заболевания ЖКТ. Не рекомендуются блюда из аспарагуса и людям с циститом, простатитом и суставным ревматизмом, так как продукт может вызывать обострение.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:16

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