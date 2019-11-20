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Пропуск завтрака понижает оценки на выпускных экзаменах

Пропуск завтрака приводит к падению оценок во время выпускных экзаменов. Ученые из Университета Лидса сообщают, что такая связь была обнаружена после изучения ситуации британских школьников и тестирования GCSE.

Правительство Великобритании обеспечивает финансирование нацпрограммы бесплатных обедов в школах, которые доступны всем учащимся, но это не касается завтраков. Благотворительные организации обеспечивают бесплатные завтраки в части общеобразовательных учреждений, находящихся в неблагополучных местах.

Новое исследование показало, что отсутствие утреннего приема пищи может отразиться на результатах обучения детей. По итогам опроса 294 учеников в Западном Йоркшире установлено, что 29% среди них редко либо никогда не завтракали во время обучения. Для 18% утренний приём пищи происходил редко, а для 53% - достаточно часто. Соответствующие цифры аналогичны последним сведениям, собранным в 2019 году.

После изучения показателя успешности на экзаменах выяснилось, что дети, которые редко завтракали, получали общую оценку меньше других примерно на 10,25 балла. После учёта разнообразных важных факторов разница составила порядка 1,2 балла. При этом подобное отличие сказывается на общей успеваемости весьма сильно при масштабировании во времени.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:02

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