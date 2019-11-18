Максим Виторган публично поблагодарил Ксению Собчак за сына

Сегодня Ксения Собчак разместила в своем микроблоге в Instagram трогательное поздравление для маленького сына Платона. Она отметила, что он - счастье, которое живет в ее доме "на постоянке". Через несколько минут Максим Виторган ответил на публикацию звезды проекта "Дом-2" и поблагодарил ее за рождение сына.В ответ Ксения Собчак также выразила экс-супругу благодарность, показав это лайком в виде сердца. О разрыве отношений звезд стало известно в марте текущего года, но развод они оформили только недавно. Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган, по слухам, встречается с коллегой Нино Нинидзе.