Медики назвали симптомы, сигнализирующие о повышенном сахаре в крови





К таковым признакам относится хроническая усталость и слабость в теле, а также резкий набор или потеря веса. Помимо этого сигналом является и частая молочница у представительниц прекрасного пола. Насторожить должна и мучительная жажда, а также онемение, потеря чувствительности и покалывание в конечностях. При получении травм ситуация с длительным их заживлением тоже может говорить о повышении уровня сахара в крови и грядущем развитии сахарного диабета. Внимание также стоит обратить и на сухость кожных покровов, воспалительные процессы во рту, а также ухудшение зрения и частые позывы к мочеиспусканию.При длительном наличии вышеперечисленных симптомов следует обращаться в больницу, ведь ранняя диагностика диабета поможет избежать негативных последствий. Более того, пройденное обследование способствует выявлению недуга на ранней стадии, так как удастся компенсировать данное распространяющееся среди жителей планеты заболевания.