Стали известны самые полезные продукты для здоровой кожи





Акне, комедоны, жирная кожа - это повседневные проблемы, которые можно решить вполне простыми способами. Для любования собственным красивым лицом достаточно придерживаться нормального режима сна, заниматься физическими нагрузками, отказаться от вредных привычек и перейти на сбалансированную диету. Крайне важно понимать, что употребляемые вещества являются фундаментальными частями клеток человеческого тела. Здорового состояния пор можно добиться включением в рацион нескольких продуктов. К ним относятся семена тыквы и льна, которые предоставляют большое количество жирных кислот омега-3, подавляющих любые воспаления и раздражения. Лучше всего добавлять их в различные салаты и напитки.Избавиться от покраснений и высыпаний можно с помощью редиски, содержащей витамин С, серу и кремний, которые повышают уровень необходимого коллагена. Он добавляет "светящийся" эффект коже и очищает её от токсинов. Другими полезными продуктами могут оказаться авокадо, дыня и огурец, которые увлажняют поры и насыщают их защитными микроэлементами.