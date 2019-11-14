Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен жестко контролировать личную жизнь Алены Савкиной





Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров после расставания своей экс-возлюбленной Алены Рапунцель с нынешним избранником Романом Макеевым рассказал, что теперь намерен держать контроль над похождениями молодой мамочки и жестко контролировать ее личную жизнь. Проектант отметил, что позволил Макееву сразу же заниматься воспитанием его маленького сына Богдана, но больше он такой ошибки не допустит.Как объяснил участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров, он попросту не хочет, чтобы наследник видел перед собой череду постоянно меняющихся мужских лиц, а потому Алена Савкина должна встречаться со своими кавалерами где-то на стороне, но не в вип-доме. Это замечание было адресовано в том числе и Вите Трифоненкову, который намерен построить с Аленой Савкиной отношения и создать крепкую семью.