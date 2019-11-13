Звезда "Дом-2" Яна Шафеева: «Самой интересно, увеличивал ли Захар губы»

Стоит отметить, что в феврале этого года Захар уже появлялся в эфире в маске и тогда утверждал, что он просто на просто заболел. Однако большинство зрителей решили, что молодой человек увеличил себе губы, а под маской он скрывает отек.В ответах на вопросы для интервью в Instagram Яна Шафеева отметила, что ей тоже очень интересен этот вопрос. По ее словам, она неоднократно пыталась выяснить у Захара Саленко правду, но у нее так и не вышло этого сделать. Яна Шафеева подчеркнула, что она только не делала и кусала губы молодого человека и присматривалась к ним, но так и не поняла, делал ли Захар Саленко инъекции. Сам Захар продолжает молчать и никак не комментирует эту тему.