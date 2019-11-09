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Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей мяса

Ученые рассказали, чем может обернуться употребление в пищу заменителей мяса. В результате проведенных ими исследований было установлено, что подобная пища способна нанести организму человека ощутимый вред. Причина проблемы, утверждают специалисты, кроется в сомнительном составе такой продукции.
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей мяса

На данный момент все большее количество людей в разных странах объявляют себя вегетарианцами, отказываясь от употребления мяса и продуктов животного происхождения из этических соображений. Появившиеся на рынке заменители как раз и рассчитаны на эту категорию покупателей. Более того, маркетологи не стесняются называть подобные продукты здоровой альтернативой обычному мясу. Однако, как утверждают австрийские ученые, тщательный анализ более пяти сотен наименований товаров от самых разных производителей показал, что они могут быть опасны для здоровья.

Как было установлено в ходе исследования, заменители мяса содержат в себе огромное количество трансжиров и соли, различные сочетания которых могут провоцировать развитие довольно опасных заболеваний. Кроме того, у некоторых людей, подчеркивают специалисты, могут быть медицинские противопоказания от приема такой пищи, а потому перед переходом на нее всем, кто хочет стать вегетарианцем, настоятельно рекомендуют получить консультацию лечащего врача.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

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