Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель опубликовала первое видео после двух пластических операций

В разделе Stories в Instagram звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель показала видео, где предстала с бинтами на лице. Молодая мамочка отметила, что очень волновалась перед тем, как лечь под нож хирургов, однако она рада, что решилась на это. Звезда отметила, в первые сутки после хирургических вмешательств нос не может дышать, однако боль не ощущается. Она добавила, что все, кто хочет сделать ринопластику, но боятся, могут смело отправляться в клинику, ведь это не страшно.Алена Рапунцель призналась, она не помнит ничего об операциях. Когда звезда пришла в себя, она почувствовала только счастье, ведь теперь у нее идеальные нос и грудь. Более того, Савкина даже не поняла, что все уже закончено. Боли совсем не было, а отеки и синяки вскоре пройдут. Стоит отметить, что возлюбленный Роман Макеев также поддержал девушку перед хирургическими вмешательствами, однако отметил, что любит Рапунцель-младшую и такой, какая она есть.