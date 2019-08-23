Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей Костенко
Экс-возлюбленный артистки и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, 32-летний спортсмен и экс-игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов сделал неожиданное признание. По словам полузащитника, сначала ему хотелось просто «попользоваться» 25-летней моделью из Сальска Анастасией Костенко.
Накануне близкий приятель Дмитрия Тарасова T-Killah представил многомиллионной армии поклонников свой свежий влог, в котором принял участие и футболист. Нужно сказать, что в ролике бывший супруг Ольги Бузовой поднял достаточно личные темы, такие как, к примеру, развод со звездой «Дома-2», а также знакомство со своей третьей женой Настей Костенко.
Оказывается, что Костенко врала журналистам и фанатам, когда говорила о том, что сначала не знала, кто такой Тарасов. Настя была уверена, что Дмитрий просто хочет попользоваться ней, заняться «волшебством», но не более.
Вот только все пошло не по плану Тарасова, ведь после первого свидания ему сразу же захотелось позвать Костенко на второе, а потом и на третье. Вскоре Дмитрий начал осознавать, что уже не может без Насти, ведь влюбился в нее.
Выяснилось, что Тарасов даже внимательно изучал личный микроблог Костенко, ведь ему важно было убедиться, что в Сети нет ее откровенных снимков. Только потом он понял, что о такой жене, как Настя, он всегда мечтал.
К слову, именно поэтому практически сразу же после развода Тарасов позвал Костенко замуж.
Накануне близкий приятель Дмитрия Тарасова T-Killah представил многомиллионной армии поклонников свой свежий влог, в котором принял участие и футболист. Нужно сказать, что в ролике бывший супруг Ольги Бузовой поднял достаточно личные темы, такие как, к примеру, развод со звездой «Дома-2», а также знакомство со своей третьей женой Настей Костенко.
Оказывается, что Костенко врала журналистам и фанатам, когда говорила о том, что сначала не знала, кто такой Тарасов. Настя была уверена, что Дмитрий просто хочет попользоваться ней, заняться «волшебством», но не более.
«И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю», - заявил полузащитник.
Вот только все пошло не по плану Тарасова, ведь после первого свидания ему сразу же захотелось позвать Костенко на второе, а потом и на третье. Вскоре Дмитрий начал осознавать, что уже не может без Насти, ведь влюбился в нее.
Выяснилось, что Тарасов даже внимательно изучал личный микроблог Костенко, ведь ему важно было убедиться, что в Сети нет ее откровенных снимков. Только потом он понял, что о такой жене, как Настя, он всегда мечтал.
«Она милая и домашняя девочка», - добавил спортсмен.
К слову, именно поэтому практически сразу же после развода Тарасов позвал Костенко замуж.