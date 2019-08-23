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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей Костенко

Экс-возлюбленный артистки и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, 32-летний спортсмен и экс-игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов сделал неожиданное признание. По словам полузащитника, сначала ему хотелось просто «попользоваться» 25-летней моделью из Сальска Анастасией Костенко.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей Костенко

Накануне близкий приятель Дмитрия Тарасова T-Killah представил многомиллионной армии поклонников свой свежий влог, в котором принял участие и футболист. Нужно сказать, что в ролике бывший супруг Ольги Бузовой поднял достаточно личные темы, такие как, к примеру, развод со звездой «Дома-2», а также знакомство со своей третьей женой Настей Костенко.

Оказывается, что Костенко врала журналистам и фанатам, когда говорила о том, что сначала не знала, кто такой Тарасов. Настя была уверена, что Дмитрий просто хочет попользоваться ней, заняться «волшебством», но не более.

«И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю», - заявил полузащитник.


Вот только все пошло не по плану Тарасова, ведь после первого свидания ему сразу же захотелось позвать Костенко на второе, а потом и на третье. Вскоре Дмитрий начал осознавать, что уже не может без Насти, ведь влюбился в нее.

Выяснилось, что Тарасов даже внимательно изучал личный микроблог Костенко, ведь ему важно было убедиться, что в Сети нет ее откровенных снимков. Только потом он понял, что о такой жене, как Настя, он всегда мечтал.

«Она милая и домашняя девочка», - добавил спортсмен.

К слову, именно поэтому практически сразу же после развода Тарасов позвал Костенко замуж.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:39

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