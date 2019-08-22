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Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног

Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения. Кроме того, врачи сообщили, симптомами каких опасных заболеваний может быть это сенсомоторное расстройство.

Синдром беспокойных ног – это достаточно распространенное сенсомоторное расстройство, которое присутствует у каждого двадцатого жителя планеты. Его характер и симптомы могут варьироваться от зуда и покалывания до серьезного дискомфорта в области нижних конечностей. Особенно сильно синдром проявляет себя в моменты сна и отдыха, мешая человеку полноценно расслабиться и заставляя постоянно двигать ногами, чесать их или разминать.

Причиной возникновения подобного расстройства считается наследственность и нехватка железа в организме. Медики уверены: в большинстве случаев, чтобы избавиться от синдрома или облегчить его проявления, стоит просто отказаться от кофе, алкоголя, всякого рода стимуляторов и некоторых медикаментов. Однако в некоторых особо серьезных случаях требуется специальное лечение, основанное на терапии и приеме лекарственных препаратов.

Врачи считают, что синдром беспокойных ног может крайне негативно сказаться на качестве сна, а также стать причиной постоянного стресса, поэтому призывают отнестись к нему серьезно. Кроме того, по словам специалистов, сенсомоторное расстройство может быть симптомом проблем с сердечно-сосудистой системой, проявлением неврозов и даже заболеваний спинного мозга.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:10

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