Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног





Синдром беспокойных ног – это достаточно распространенное сенсомоторное расстройство, которое присутствует у каждого двадцатого жителя планеты. Его характер и симптомы могут варьироваться от зуда и покалывания до серьезного дискомфорта в области нижних конечностей. Особенно сильно синдром проявляет себя в моменты сна и отдыха, мешая человеку полноценно расслабиться и заставляя постоянно двигать ногами, чесать их или разминать.Причиной возникновения подобного расстройства считается наследственность и нехватка железа в организме. Медики уверены: в большинстве случаев, чтобы избавиться от синдрома или облегчить его проявления, стоит просто отказаться от кофе, алкоголя, всякого рода стимуляторов и некоторых медикаментов. Однако в некоторых особо серьезных случаях требуется специальное лечение, основанное на терапии и приеме лекарственных препаратов.Врачи считают, что синдром беспокойных ног может крайне негативно сказаться на качестве сна, а также стать причиной постоянного стресса, поэтому призывают отнестись к нему серьезно. Кроме того, по словам специалистов, сенсомоторное расстройство может быть симптомом проблем с сердечно-сосудистой системой, проявлением неврозов и даже заболеваний спинного мозга.