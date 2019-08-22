Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной

«Иногда цена высока, но результат того стоит. Обожаю ставить цели и идти к ним», - подчеркнула ведущая «Дома-2».

«Иметь хобби, интересы, много читать, уметь поддержать любую беседу. Самой же будет легче», - добавила Бородина.

Ксения Бородина в очередной раз разоткровенничалась с поклонниками. Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором решила обсудить сильных и слабых женщин. Как утверждает Бородина, ей всегда нравилось быть сильной женщиной, однако вне дома. Ксения любит преодолевать всевозможные трудности и проблемы, а также спорить и выигрывать дебаты.Также Бородина подметила, что только благодаря такой черте своего характера, как неусидчивость, она смогла достичь той жизни, о которой мечтала еще в детстве. Ксения заверила, что всегда стремилась к чему-то лучшему, поэтому старалась прикладывать максимум усилий, добиваясь той или иной цели.Впрочем, с появлением семьи приоритеты у Бородиной немного изменились. Для Ксении важно, чтобы она никогда не стояла на месте и продолжала развиваться. Ведущая «Дома-2» хочет быть интересной и как самостоятельная личность.К слову, в конце своего поста Бородина высказала догадки, что с ее мнением могут многие не согласиться.