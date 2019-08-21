Алена Савкина разругалась с матерью, вернувшись утром домой после ночного загула
Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в очередной раз поругалась со своей матерью Татьяной Владимировной Григорьевской. В этот раз причиной для конфликта стал ночной загул длинноволосой красавицы, после которого она оказалась дома только под утро.
Похоже, что на днях Алена Савкина решила немного отдохнуть от своей новой роли и отпросилась у родительницы отпустить ее на несколько часов в кино. Мать Рапунцель-младшей не стала запрещать дочери выйти в свет и доверчиво согласилась присмотреть за 6-месячным внуком.
Правда, дома Савкина появилась не через 3-4 часа, а только утром, что, конечно же, очень разгневало Татьяну Владимировну. Но когда Григорьевская попыталась донести наследнице, что ей стыдно за ее поведение, Алена достаточно агрессивно начала реагировать на каждое слова матери.
В итоге в VIP-доме опять возник скандал. Даже Иосиф Оганесян, который советовал Савкиной попросить у родительницы прощения и молча пойти принять душ, не смог успокоить разгневанных женщин. Алена продолжала настаивать на том, что ничего плохого не сделала, ведь считает вполне нормальным тот момент, что она в свои 22 года еще хочет гулять. К слову, Татьяна Владимировна от такой наглости наследницы опешила.
Не осознала своей вины Савкина и после того, как Григорьевская напомнила ей о маленьком Богдане. Наоборот, Алена заявила, что обиделась на мать и хочет покинуть проект «Дом-2», чтобы она больше не позорила ее под камерами.
Похоже, что на днях Алена Савкина решила немного отдохнуть от своей новой роли и отпросилась у родительницы отпустить ее на несколько часов в кино. Мать Рапунцель-младшей не стала запрещать дочери выйти в свет и доверчиво согласилась присмотреть за 6-месячным внуком.
Правда, дома Савкина появилась не через 3-4 часа, а только утром, что, конечно же, очень разгневало Татьяну Владимировну. Но когда Григорьевская попыталась донести наследнице, что ей стыдно за ее поведение, Алена достаточно агрессивно начала реагировать на каждое слова матери.
В итоге в VIP-доме опять возник скандал. Даже Иосиф Оганесян, который советовал Савкиной попросить у родительницы прощения и молча пойти принять душ, не смог успокоить разгневанных женщин. Алена продолжала настаивать на том, что ничего плохого не сделала, ведь считает вполне нормальным тот момент, что она в свои 22 года еще хочет гулять. К слову, Татьяна Владимировна от такой наглости наследницы опешила.
Не осознала своей вины Савкина и после того, как Григорьевская напомнила ей о маленьком Богдане. Наоборот, Алена заявила, что обиделась на мать и хочет покинуть проект «Дом-2», чтобы она больше не позорила ее под камерами.