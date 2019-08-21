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Алена Савкина разругалась с матерью, вернувшись утром домой после ночного загула

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в очередной раз поругалась со своей матерью Татьяной Владимировной Григорьевской. В этот раз причиной для конфликта стал ночной загул длинноволосой красавицы, после которого она оказалась дома только под утро.
Алена Савкина разругалась с матерью, вернувшись утром домой после ночного загула

Похоже, что на днях Алена Савкина решила немного отдохнуть от своей новой роли и отпросилась у родительницы отпустить ее на несколько часов в кино. Мать Рапунцель-младшей не стала запрещать дочери выйти в свет и доверчиво согласилась присмотреть за 6-месячным внуком.

Правда, дома Савкина появилась не через 3-4 часа, а только утром, что, конечно же, очень разгневало Татьяну Владимировну. Но когда Григорьевская попыталась донести наследнице, что ей стыдно за ее поведение, Алена достаточно агрессивно начала реагировать на каждое слова матери.

В итоге в VIP-доме опять возник скандал. Даже Иосиф Оганесян, который советовал Савкиной попросить у родительницы прощения и молча пойти принять душ, не смог успокоить разгневанных женщин. Алена продолжала настаивать на том, что ничего плохого не сделала, ведь считает вполне нормальным тот момент, что она в свои 22 года еще хочет гулять. К слову, Татьяна Владимировна от такой наглости наследницы опешила.

Не осознала своей вины Савкина и после того, как Григорьевская напомнила ей о маленьком Богдане. Наоборот, Алена заявила, что обиделась на мать и хочет покинуть проект «Дом-2», чтобы она больше не позорила ее под камерами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:04

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