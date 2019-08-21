Учёные: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей





Представители Университета Северной Каролины (США) утверждают, что неправильная эксплуатация электросамокатов значительно укорачивает срок их службы и ведет к увеличению производства указанного средства передвижения. Впоследствии растут масштабы добычи необходимого для их изготовления алюминия, что негативно воздействует на окружающую среду в связи с высокой концентрацией вредных веществ, оказывающихся в воздухе, почве и грунтовых водах в местах добычи ископаемых.Кроме того, воздушная и водная транспортировка электросамокатов, которая осуществляется в разные страны в основном из Китая, а также разъезды сотрудников специальных компаний по городу для оказания услуг по обслуживанию альтернативных средств передвижения, усугубляют экологическую ситуацию. По словам учёных, влияние электросамокатов на окружающую среду ещё недостаточно изучено и требует дальнейших исследований, однако вред от автомобилей по предварительным результатам оказывается значительно ниже.