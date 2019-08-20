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Новый бойфренд звезды «Дома-2» Татьяны Мусульбес оказался старым знакомым Виктора Литвинова

Новый возлюбленный экс-участницы «Дома-2» Татьяны Мусульбес оказался старым знакомым ее еще законного мужа. Как утверждает Виктор Литвинов, несколько лет назад брюнетка была подчиненной своего нынешнего бойфренда.
Новый бойфренд звезды «Дома-2» Татьяны Мусульбес оказался старым знакомым Виктора Литвинова

Не секрет, что месяц назад Таня Мусульбес и Виктор Литвинов сообщили своим фанатам новость, в которую многие из них до сих пор не могут поверить. Супруги заявили, что решили расстаться, а брюнетка и вовсе добавила, что никогда не любила еще законного мужа. Сейчас Мусульбес уже строит новые отношения, несмотря на то, что документа о разводе у нее еще нет. О своем новой бойфренде Таня рассказывает мало, однако недавно подметила, что именно он спас ей жизнь.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Литвиновым, в котором он рассказал, что Леша Купин и Майя Донцова пригласили на свою свадьбу не только его. Правда, Таня решила пропустить праздник парочки.

Не упустил Литвинов и возможности рассказать, как бы отнеся к тому, если бы Мусульбес появилась на торжестве в компании нового возлюбленного.

«Если бы Таня приехала на свадьбу, мне было бы наплевать», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

По словам Виктора, он знает нового мужчину Татьяны, ведь он является его старым знакомым, с которым они очень хорошо общались в детстве. Более того, 2 года назад Мусульбес работала в ночном клубе нынешнего бойфренда администратором.

На данный момент Литвинов не держит зла на Мусульбес и своего старого знакомого, однако отмечает, что Таня никогда не говорила ему о том, что не любит его, пишет Dom2Life.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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