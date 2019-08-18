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Лариса Вербицкая гордится идеальными отношениями с мужем

Ведущая Лариса Вербицкая показала семейное фото из отпуска, которое поклонники назвали романтичным. На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует вместе с мужем.

Лариса Вербицкая уже около 20 лет живет в браке с оператором ВГТРК Александром Дудовым, а накануне звезда показала идиллию на новом фото. Пара запечатлена на фоне реки и леса, а ведущая отметила, что в отпуске каждый день чувствуется, как воскресенье. На снимке запечатлено, как супруги смотрят друг на друга влюбленными глазами. В комментариях поклонники заявили, что звезда выглядит как минимум на 15 лет младше. Многие фолловеры пожелали ей долгих лет жизни и сохранения счастья в браке.

Вспоминая знакомство с мужем, Лариса Вербицкая отмечала, что это был судьбоносный момент. Пара познакомилась в 80-х на цирковом выступлении в Кишиневе. Супруги воспитали дочь, а от первого брака у ведущей есть взрослый сын.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09

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