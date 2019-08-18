Лариса Вербицкая гордится идеальными отношениями с мужем

Лариса Вербицкая уже около 20 лет живет в браке с оператором ВГТРК Александром Дудовым, а накануне звезда показала идиллию на новом фото. Пара запечатлена на фоне реки и леса, а ведущая отметила, что в отпуске каждый день чувствуется, как воскресенье. На снимке запечатлено, как супруги смотрят друг на друга влюбленными глазами. В комментариях поклонники заявили, что звезда выглядит как минимум на 15 лет младше. Многие фолловеры пожелали ей долгих лет жизни и сохранения счастья в браке.Вспоминая знакомство с мужем, Лариса Вербицкая отмечала, что это был судьбоносный момент. Пара познакомилась в 80-х на цирковом выступлении в Кишиневе. Супруги воспитали дочь, а от первого брака у ведущей есть взрослый сын.