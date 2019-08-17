Известный певец T-Killah посоветовал Филиппу Киркорову вовремя остановиться

Коллега Киркорова T-Killah, он же Александр Тарасов, в своем интервью для шоу «Ходят слухи», которое можно посмотреть на You-Tube, сообщил собственное мнение о творческой карьере Филиппа Бедросовича. Молодой артист считает, что ему было необходимо завершить эксперименты на трех резонансных работах. Но взамен этого знаменитый вокалист выпускает клип «Стеснение пропало». Тарасов считает, что этот видеоролик был лишним.T-Killah осуждать Филлиппа Киркорова не хочет и думает, что у того имеется на все причина и собственный взгляд. Артист также добавил, что команда, несмотря на очень рискованный эксперимент, смогла попасть в тренд, и они заслужили огромное уважение.