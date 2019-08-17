«Первым был петух»: Дочь Пугачевой и Галкина ответила на вопрос о курице и яйце

На страничке отца Лизы, телеведущего и шоумена Максима Галкина в социальной сети Instagram появился видеоролик. На этих кадрах можно увидеть, как юная Лиза ведет философские рассуждения о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Перебрав по очереди оба из возможных вариантов ответа несколько раз, девочка поняла, что эти рассуждения заводят ее в тупик, а потому решила дать нестандартный ответ., - выпалила явно довольная собой дочь Пугачевой.Судя по реакции тех, кто находился в этот момент рядом с девочкой, ее ответ им, несомненно, понравился. В растерянности остался только ее брат Гарри, который, похоже, вообще не понял, о чем идет речь.