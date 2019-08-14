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Медики пояснили, кому нельзя есть дыню

Дыня является одним из самых популярных и вкусных продуктов. При этом данное сладкое растение полезно не всем людям и может ухудшить здоровье в значительной мере.

Врачи не рекомендуют употреблять в пищу дыню страдающим сахарным диабетом, беременным, кормящим и больным язвой. Также важно помнить, что дыня на столе не сочетается с кефиром, молоком, алкоголем и холодной водой. В случае подобного смешения можно получить расстройство желудка.

Имеются определенные правила сбережения и употребления этой бахчевой культуры. Перед поеданием ее нужно тщательно вымыть с мылом, так как на кожуре присутствуют токсины. Из-за того, что дыня является тяжелым для пищеварительной системы продуктом, ее не стоит есть перед завтраком, обедом, ужином и после стандартного приема пищи. Хранить остатки дыни в холодном месте рекомендуется не более пяти суток, по его истечению продукт испортится.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:37

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